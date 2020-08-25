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Власть

Кыргызстанцам, заразившимся ВИЧ/СПИДом в больницах, выплатят компенсации

Кыргызстанцам, которые заразились ВИЧ/СПИДом в больницах, будут платить компенсации. Соответствующие изменения в закон подписал президент Сооронбай Жээнбеков. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

По ее данным, изменения в Закон КР «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике» приняты Жогорку Кенешем 24 июня 2020 года.

Документом предусмотрена выплата единовременной денежной компенсации лицам при заражении их в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения.

Порядок выплаты единовременной денежной компенсации определяется правительством КР. Размер единовременной денежной компенсации не может быть ниже 1 тысячи расчетных показателей — 100 тысяч сомов.

Отмечается, что подписанный президентом закон вступает в силу с 1 марта 2022 года. Он будет действовать в том числе в отношении тех, кто был несовершеннолетним на момент выявления заражения, начиная с 23 августа 2005 года. В этот день вступил в силу Закон КР «О ВИЧ/СПИДе в Кыргызской Республике». Известно, что летом 2007-го в детских больницах городов Оша и Нооката около 40 детей были заражены ВИЧ/СПИДом.
Ссылка: https://24.kg/vlast/163206/
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