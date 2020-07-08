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Власть

Волонтеры обвинили вице-премьера Аиду Исмаилову в интригах. Что ответит штаб?

Вице-премьер-министр Аида Исмаилова просит международные организации не сотрудничать с волонтерами, работающими над платформой «Тирек», которую разработали в помощь медикам страны. Об этом 24.kg заявила медиаэксперт Гульнура Торалиева.

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По ее словам, в работу «Тирек» были вовлечены 40 волонтеров, но сейчас ввод данных заморожен, Минздраву и всем организациям здравоохранения запрещено сотрудничать с разработчиками.

«Платформа в реальном времени показывает потребности здравоохранения. Она нужна была нам, волонтерам, и бизнесу, чтобы знать, где нужна более адресная помощь, чтобы не дублировать. Журналистам и общественности — для мониторинга поступаемой помощи. Отчета о помощи от международных институтов до сих пор нет. Платформа бы решила эту проблему и повысила доверие к госорганам. Других целей у нас не было. Но, видимо, это идет вразрез с целями Исмаиловой», — сказала Гульнура Торалиева.

Эксперт добавила, что во время ЧП волонтеры помогали информировать граждан. Каждый делал, что мог: постеры, информацию для журналистов, аналитические записки, инструкции и рекомендации.

«Ко мне обратились сотрудники местного офиса Всемирного банка, чтобы я организовала им видеозвонок с Алтынай Омурбековой. В рамках их внутреннего проекта Mobile Engage ВБ готов был разработать и предоставить онлайн-систему SMS-оповещения граждан, в том числе систему внутренних коммуникаций через SMS для врачей, любых групп граждан. Это позволило бы отдельно информировать группы врачей, ЛОВЗ, жертв насилия и так далее адресно и таргетированно. Всемирный банк подарил такие системы многим странам, и они более успешно справляются с информированием. Речь не идет о каких-либо транзакциях. Алтынай Омурбекова подтвердила на переговорах, что наше государство примет этот дар. Далее ВБ попросил этот запрос письменно, прислав текст письма, где было указано, что я могу быть контактным лицом», — пояснила Гульнура Торалиева.

По словам медиаэксперта, после того как Алтынай Омурбекова ушла с поста, она связалась с новым вице-премьером Аидой Исмаиловой и попросила ее переговорить со Всемирным банком. На звонке ее ждали ведущий экономист банка в Вашингтоне и сотрудники местного офиса, но на связь она не вышла.

«Я просила ее подтвердить запрос ВБ, чтобы системы были у нас, письмом, но она не вышла больше на связь. Я написала, что письма не нужно, они так долго ждать не могут, они в это время уже работали в Казахстане, Таджикистане, где дар, скорее всего, приняли с благодарностью», — добавила Гульнура Торалиева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/158680/
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