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Власть

Труд — важное направление государственной политики. Президент поздравил с 1 Мая

Президент Сооронбай Жээнбеков поздравил кыргызстанцев с 1 Мая — праздником труда.

Глава государства подчеркнул — развитие страны, настоящее и будущее государства зависит не только от природных ресурсов и полезных ископаемых, но и от созидательного труда людей. «Нынешняя ситуация, сократившая трудовую деятельность в мире, еще раз показала высокую значимость труда в жизни человека. Единством и совместным трудом мы достойно ответим на все вызовы завтрашнего дня и построим развитое государство», — подчеркнул президент.

Развитие человеческих ресурсов и прославление человека труда в нашей стране остаются важным направлением государственной политики.

Сооронбай Жээнбеков

Напомним, в Кыргызстане с 1 по 5 мая — официальные выходные дни. 9 мая — выходной. Но все торжественные мероприятия, включая парад Победы и акцию «Бессмертный полк», из-за режима ЧП и карантина отменены.
Ссылка: https://24.kg/vlast/151584/
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