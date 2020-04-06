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Власть
Сюжет: Новый коронавирус

ООН пообещала помощь Кыргызстану в борьбе с коронавирусом

Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с постоянным координатором системы ООН в Кыргызстане Озонниа Ожиело. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

Стороны обсудили возможность оказания поддержки здравоохранению, образованию, обеспечению продовольственной безопасности, малому и среднему бизнесу. 

Озонниа Ожиело рассказал о работе, проводимой ООН в Кыргызстане. Совместно с правительством определены восемь приоритетных секторов, в рамках которых ведется работа по противодействию дальнейшему распространению COVID-19 и преодолению его негативных последствий в социально-экономической сфере.

Он также рассказал о создании Глобального плана гуманитарного реагирования объемом в $2 миллиарда и Экономического фонда для финансирования борьбы с «COVID-19».

Озонниа Ожиело особо подчеркнул, что Кыргызстан может рассчитывать на поддержку ООН.

На встрече особое внимание было уделено вопросам обеспечения продовольственной безопасности страны. По информации постоянного координатора, ФАО (Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) совместно с МИД уже ведут необходимую работу в данном направлении.

«Озонниа Ожиело отметил, что решение Кыргызстаном первым в мире проблемы лиц без гражданства сейчас значительно облегчило оказание адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения страны. Он отметил готовность поддержки Кыргызстана по преодолению проблем, вызванных распространением заболевания», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/149321/
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