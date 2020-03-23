Правительство думает над налоговыми каникулами в Кыргызстане

Вопрос по облегчению налогообложения сейчас рассматривается. Об этом сегодня на брифинге сообщил вице-премьер-министр Кыргызстана Эркин Асрандиев.

По его словам, возможно, это будут отсрочки или налоговые каникулы. Антикризисный план кабмин представит на этой неделе.

«Что касается социальной помощи гражданам, которые вынужденно остались без работы, вопрос рассматриваем. Но мы должны смотреть реально на вещи. Если мы сократим соцотчисления, то пострадают пенсии и пособия. Этого нельзя допустить. Данные выплаты должны производить вовремя», — отметил Эркин Асрандиев.

Кроме того, правительство думает над тем, как помочь арендаторам. Отношения между арендаторами и владельцами объектов — это отношения двух хозяйствующих субъектов.

«Но учитывая ситуацию, мы со стороны государства думаем над мерами, которые могли бы помочь арендаторам», — заключил вице-премьер.