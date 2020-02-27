В Жогорку Кенеше заслушивают отчет правительства о подготовке к проведению весенне-полевых работ.

Отвечая на вопросы депутатов, заместитель главы Государственного агентства водных ресурсов Абдибай Джайлообаев напомнил, что Орто-Токойское водохранилище имеет объем воды 470 миллионов кубометров, из которых определенную долю имеет Казахстан.

Депутат Мыктыбек Абдылдаев сообщил, что в Орто-Токойском водохранилище уже в середине июня нет воды.

«Скажу открыто: продаем воду, а нашим фермерам не хватает запасов. Мы своим фермерам же должны давать воду в полном объеме», — сказал он.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов с нардепом не согласился. Он рассказал, что есть соглашение с Казахстаном, по которому 52 процента воды остается для орошения в Кыргызстане, а 48 процентов уходит в Казахстан.

Ранее, напомним, члены правительства признали — 2020 год ожидается маловодным. По их данным, в Токтогульском водохранилище запасов меньше, чем должно быть по прогнозу.

Отметим, в Кыргызстане 1 миллион 290 гектаров занимают посевные площади.