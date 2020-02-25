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Власть
Сюжет: Выборы — 2020

Подкуп, скрытая судимость, продажа голосов. За что еще будут штрафовать

Депутат парламента Аида Исмаилова внесла ряд поправок в Уголовный кодекс, Кодексы о проступках и нарушениях, а также Административно-правовой кодекс. Она объяснила 24.kg, в чем они заключаются.

По ее словам, согласно результатам опроса граждан, проведенного интернет-изданиями, примерно половина избирателей изъявили готовность продать свой голос. Подкуп может привести к фальсификации итогов голосования и результатов выборов.

В международной практике существует ответственность избирателей за продажу своего голоса (в частности уголовная в Германии, Дании, Канаде, Австрии, Швейцарии).

Предлагаю штрафовать тех, кто торгует голосами. Размер штрафа — до трех тысяч сомов. От ответственности избиратель освобождается, если сам сообщил, что ему за голос предлагали деньги.

Аида Исмаилова

Депутат также предлагает штрафовать за предоставление ложных сведений, если, к примеру, избиратель проголосовал по форме № 2 на одном участке, а прописан на другом. Такой гражданин тоже будет оштрафован на 3 тысячи сомов.

Кандидата, его близких родственников, членов штаба за подкуп, как считает Аида Исмаилова, следует наказывать уголовно — сроком до года лишения свободы.

«Кодекс об административной ответственности, который действовал до 1 января 2019 года, предусматривал ответственность за непредставление в избирательную комиссию необходимых для ее деятельности сведений или материалов, а равно невыполнение решений комиссии, принятых в пределах ее полномочий. Но Кодекс о нарушениях не предусматривает ответственности за подобные нарушения. Законопроектом предлагается ввести эту норму. Таким образом, за невыполнение решений и требований избирательной комиссии грозит штраф в размере 5,5 тысячи сомов», — сказала Аида Исмаилова.

Она напомнила, что в 2017 году на президентских выборах поступило 11 жалоб на применение административного ресурса. Но тогда не было определения, что такое «административный ресурс», соответственно, отсутствовала и санкция.

«Для предотвращения злоупотребления административным ресурсом на выборах проект закона предлагает ввести ответственность: штраф от 30 до 60 тысяч сомов и лишение права занимать должности в госструктурах в течение трех лет», — пояснила автор поправок.

Отметим, что в действующие законы о выборах («О выборах президента и депутатов ЖК» и Закона «О выборах депутатов местных кенешей» — Прим. 24.kg) введена специальная статья о недопустимости злоупотребления административным ресурсом, в которой установлено, что за его применение предусмотрена ответственность.

Аида Исмаилова предлагает шрафовать и тех кандидатов, кто предоставил неверную информацию в избирательную комиссию, скрыл судимость, иное гражданство, не указал в полном объеме имущество или липовый документ о высшем образовании.

«Это не все. На выборах президента в период с 1 по 14 октября 2017 года было совершено 39 тысяч 584 попытки кибер-атак информационной избирательной системы. В день голосования, 15 октября — 80 тысяч 13. Проект закона предлагает внести изменения в статью 191 Уголовного кодекса и криминализировать преднамеренные попытки нарушения работы или фальсификации данных государственных информационных систем», — добавила Аида Исмаилова.
Ссылка: https://24.kg/vlast/144630/
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