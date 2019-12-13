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Власть
Сюжет: Иски против СМИ

Иски Матраимовых против СМИ. Алмамбет Шыкмаматов о тех же граблях

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов прокомментировал иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттык».

По его словам, арест банковских счетов изданий — это полный беспредел, а судья, вынесший такое решение, либо не знает законы, либо потерял совесть и честь.

«Я в недоумении, неужели судьи не понимают, что это противоречит всем нормам международного права и Конституции Кыргызской Республики», — сказал Алмамбет Шыкмаматов.

Это же открытое, сверхнаглое, циничное давление на свободу слова и попирание прав граждан на получение всесторонней информации.

Алмамбет Шыкмаматов

Депутат отметил, что, арестовав счета медиаресурсов, суд фактически заблокировал их деятельность. «Если так пойдет дальше, к гадалке не надо ходить — страна не то что откатится назад, она свалится в пропасть, из которой потом будет выкарабкиваться десятилетиями. Если вдруг завтра кто-то подаст иск против ОТРК, ЭлТР, Пятого канала, вряд ли суд так оперативно наложит арест на их счета, вряд ли заблокируют их работу», — отметил собеседник информагентства.

Алмамбет Шыкмаматов считает, что любой может отстаивать свои интересы в суде, подавать иски, в том числе и братья Матраимовы, но он не понимает, зачем суд, даже не приступив к предварительному разбирательству, накладывает арест на счета?

«Зачем душить демократию? Очень жаль, что мы наступаем на те же грабли. Жаль, что история ничему нас не учит», — подчеркнул Алмамбет Шыкмаматов. 
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