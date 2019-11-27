Сооронбай Жээнбеков: Переговоры с Казахстаном прошли в духе взаимопонимания

«Наши переговоры с Касым-Жомартом Токаевым прошли в традиционном духе братства и взаимопонимания», — заявил сегодня президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на встрече в расширенном составе с главой Казахстана.

По словам главы государства, стороны обсудили ряд важных вопросов двустороннего сотрудничества, договорились по ключевым вопросам взаимодействия двух стран и определили практические механизмы их реализации.

«Я уверен, что наши переговоры поднимут отношения между Кыргызстаном и Казахстаном на новую, качественную ступень развития. Уверен, что кыргызско-казахское стратегическое партнерство и союзнические отношения будут и дальше укрепляться во благо народов наших государств. Сегодня мы планируем подписать ряд двусторонних документов, в том числе итоговое решение Высшего кыргызско-казахского межгосударственного совета, совместную декларацию, комплексную программу сотрудничества между нашими странами на 2020-2022 годы», — заключил Сооронбай Жээнбеков.