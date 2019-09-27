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Власть

Цифра дня. 10 тысяч 126 обращений от граждан поступило на имя президента

Чаще всего кыргызстанцы жалуются президенту на работу судебных и правоохранительных органов. Об этом сообщили в отделе информационной политики аппарата главы государства.

По его данным, на имя президента за восемь месяцев 2019-го поступило 10 тысяч 126 обращений граждан.

На прокуратуру, суды, милицию, Финансовую полицию, органы нацбезопасности и исполнения наказаний пожаловались 3 тысячи 375 человек.

Более 2 тысяч обращений касались вопросов исполнительной власти, 1 тысяча 13 связаны с деятельностью органов местного самоуправления. Писали главе государства и по вопросам государственных наград, приема в гражданство и помилования (355 обращений), обороны, границы, государственной и национальной безопасности и внешней политики (240).

«Анализ показывает, что большинство вопросов находятся в компетенции местных властей и не требуют прямого вмешательства президента. Но вследствие неэффективности их работы граждане вынуждены обращаться к главе государства», — подчеркнули в отделе информационной политики аппарата президента.

В то же время отмечается, что количество обращений, поступивших в этом году, снизилось на 8,8 процента по сравнению с 2018-м.
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