Президент Кыргызстана встретился с жителями Баткенской области в селе Ак-Сай

«Ситуация на границе в Баткенской области находится под моим личным контролем», — заявил сегодня на встрече с жителями сел региона президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

Он встретился с аксайцами по пути в Исфару (Таджикистан). Глава государства напомнил, что даны необходимые поручения правоохранительным органам, Вооруженным силам, руководителям всех министерств и ведомств.

«На сегодня ситуация стабилизировалась. На границу в Баткенскую область направлены дополнительные силы органов внутренних дел и Государственной пограничной службы. Вы сами видите, что работа проведена оперативно после наших прошлых встреч. Теперь патрульная работа по контролю за ситуацией на границе будет постоянной. Граница будет полностью под нашим контролем», — подчеркнул он.

Сооронбай Жээнбеков отметил, что увеличено число военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов на территории сел, расположенных возле границы.

«Ваша безопасность и интересы нашего государства на первом плане. Мы активно работаем над другими мерами по решению всех вопросов, касающихся границы. Вчера я провел рабочее совещание с участием торага Жогорку Кенеша, премьер-министра и руководителей некоторых госорганов. Решено начать строительство в ближайшее время социальных и инфраструктурных объектов», — заметил он.

Президент пояснил, что в августе завершат строительство зданий противопожарной и спасательной служб, выделено два специальных транспортных средства. В течение двух недель жителей приграничных сел обеспечат новым автомобилем скорой помощи. Кроме того, восстановят разрушенный мост в селе Ак-Сай, начнется строительство новой насосной станции для обеспечения чистой водой. Будут приняты меры по обеспечению поливной водой приграничных территорий. Построят новые школы в некоторых селах.

«Социальные вопросы будут решены. Призываю всех вас не идти на поводу у провокаторов. Совместно с сотрудниками правоохранительных органов работайте. Кыргызы издревле славились великодушием и гостеприимством. Мы должны стремиться к сохранению и укреплению хороших отношений с соседней республикой. Какие бы ни были конфликты, они принесут лишь вред», — заявил Сооронбай Жээнбеков.

Будем терпеливыми и сдержанными. Мы решим все вопросы, нужно время. Ради будущего наших детей, ради будущего нашей страны мы должны сохранять мир и спокойствие. Сооронбай Жээнбеков

Глава государства по завершении встречи с местными жителями в селе Ак-Сай отправился на встречу с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном в приграничный город Исфару.