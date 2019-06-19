ОТРК обвинили в необъективности в подаче информации

ОТРК не объективна в подаче информации. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил председатель наблюдательного совета ОТРК Жыпар Жекшеев.

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Вопрос подняла депутат Ирина Карамушкина, отметив, что ОТРК не осветила вчерашнюю пресс-конференцию сторонников Алмазбека Атамбаева.

«На ОТРК сделали вид, что ничего не происходит. Мало того, что журналисты опоздали, не дождавшись окончания, они ушли. Канал финансируется из бюджета. Вы нарушаете права наших граждан, не давая полную информацию», — сказала она.

Жыпар Жекшеев согласился с депутатом, пояснив, что телеканал не объективен. «Мы должны отказаться от практики, когда информацию подают однобоко», — добавил он.