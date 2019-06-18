Китайский бизнес в Кыргызстане: торговля, туризм и фильм про Ли Бая

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с инвесторами из Китая. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата кабмина.

Директор многопрофильной корпорации «Чан Ань» Ли Ган отметил, что делегация, прибывшая из Китая, приветствует развитие взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами в самых различных направлениях.

«Председатель Китая Си Цзиньпин в своих выступлениях нередко цитирует высказывания выдающегося китайского поэта Ли Бая, местом рождения которого был город Суяб. В рамках нашего визита мы посетили эту местность вблизи Токмака. Мы намереваемся снять исторический фильм про поэта Ли Бая, чтобы показать культурные линии и ценности наших взаимоотношений. При содействии археологов двух стран мы хотели бы изучить местность, провести раскопки, построить музей поэта Ли Бая, чтобы эта местность стала историческим туристическим центром. Кроме того, мы встретились с отечественными кинорежиссерами и обсудили предложения по написанию сценария к фильму, съемки которого пройдут здесь и в Китае», — подчеркнул Ли Ган.

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Члены делегации также сообщили, что в рамках госвизита Си Цзиньпина достигнуты договоренности по производству китайского чая, выпуску ликеро-водочной продукции, экспорту сельскохозяйственной продукции в Китай, а также обсуждены перспективы развития базы электронной трансграничной оптовой торговли.

«Кроме того, мы обратили внимание на туристический потенциал страны. В год 100 миллионов туристов из Китая посещают различные страны мира. В этом направлении имеются планы по созданию туристической базы и гостиничного комплекса на побережье озера Иссык-Куль. Это не экономический, а культурный проект, при котором туристический маршрут пролегал бы через местность, где ранее располагался город Суяб», — отметил Ли Ган.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что государство нацелено на оказание поддержки инвестиционным предложениям и проектам, направленным на дальнейшее развитие сотрудничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Китаем.