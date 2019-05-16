Аппарат президента намерен лишить ГРС функции составления списков избирателей

У ГРС намерены отобрать функцию составления списков избирателей. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил депутат Жогорку Кенеша Бакыт Торобаев.

По его словам, в настоящее время у Государственной регистрационной службы самые точные списки избирателей.

«Сейчас работает комиссия, которая предлагает технические поправки. К примеру, предлагают забрать у ГРС функцию составления списков избирателей, несмотря на то что у нее адресный регистр и биометрические данные», — сказал Бакыт Торобаев.

По информации 24.kg, рабочая комиссия создана по инициативе «Белого дома», в нее входят чиновники аппарата президента, ЦИК и правительства.

Отметим, в парламенте разрабатывают поправки в избирательное законодательство. Один пакет поправок уже вынесен на общественное обсуждение.

Очередные парламентские выборы в Кыргызстане пройдут осенью 2020 года.