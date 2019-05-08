В парламенте опять критикуют Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации. С упреками выступила нардеп Аида Исмаилова.

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По ее словам, крестьяне жалуются, что специалисты профильного ведомства не проводят консультации на местах и дехкане не знают, что им выращивать, пойдет ли продукция на экспорт. Нет четкой ценовой политики.

Заместитель министра сельского хозяйства Жаныбек Керималиев признал справедливость упреков парламентария, но отметил, что консультации проводятся преимущественно зимой, перед началом весенних полевых работ.

Отметим, по данным профильного ведомства, в 2019-м определены 11 преимущественных направлений в сельском хозяйстве. В том числе молоко, мясо, шерсть, малина, хлопок, смородина. С Узбекистаном подписали соглашение о поставке 100 тысяч тонн минеральных удобрений.