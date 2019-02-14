В Баткенской области разрабатывают правила проведения тоев

Администрация Баткенской области Кыргызстана разрабатывает свод правил по проведению торжественных мероприятий.

По данным областной государственной администрации, предложение об ограничении затрат на тои поступило от жителей сельской управы Ак-Турпак Кадамджайского района, где в 2018 году уже ввели аналогичные правила. Администрация решила распространить их по всему региону.

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По неофициальным данным, в Баткенской области ежегодно проходит более 6 тысяч торжеств без учета похорон и поминок. Местные экономисты подсчитали, что жители региона тратят на тои более 4 миллиардов сомов в год.

Отметим, ранее Министерство культуры предлагало объявить конкурс на лучший сценарий для разработки нового формата тоев. По мнению чиновников, необходимо ввести ограничение на проведение пышных застолий.