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Власть

На проект Digital-CASA Кыргызстан берет очередной кредит

Международная ассоциация развития предоставляет Кыргызстану кредит в $25 миллионов на  реализацию проекта Digital-CASA. Депутаты от фракции СДПК обсудили финансирование.

Как уточняется, еще $25 миллионов предоставляется в виде гранта.

Погашение кредита начинается с 15 апреля 2024 года. Комиссия по нему составляет: за резервирование неснятого остатка — 0,5 процента в год, за обслуживание снятого остатка — 0,75 процента в год.

Проект Digital-CASA имеет четыре логически связанных компонента: развитие телекоммуникационной инфраструктуры, цифровых платформ и «умных» решений, институциональное развитие и создание благоприятной среды для цифровой экономики, управление программой и развитие цифрового лидерства.
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