Евросоюз заинтересован в укреплении отношений с ЦА

Европейский союз заинтересован в укреплении отношений с Центральной Азией. Об этом сообщила журналистам глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам встречи с пятью министрами иностранных дел региона.

По ее словам, состоялась дискуссия, не сложная, но плодотворная. Стороны все чаще встречаются в двустороннем и региональном форматах. Федерика Могерини уверена, что это свидетельствует о вовлеченности Европейского союза в дела Центральной Азии.

«Мы заинтересованы в развитии сотрудничества. Наша встреча прошла в очень важную и интенсивную неделю. В понедельник министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили позитивную динамику в отношениях с ЦА, возможности, которые перед нами открываются», — рассказала она.

Мы инициировали процесс переговоров по расширенному соглашению о партнерстве и сотрудничестве между Евросоюзом и Узбекистаном. Ведутся аналогичные переговоры с Кыргызстаном. С Казахстаном подписано такое соглашение в декабре 2015 года. Таджикистан сообщил, что также хотел бы начать переговоры о новом соглашении с ЕС. Мы ждем возможности в ближайшее время начать их. Федерика Могерини

Кроме того, принято решение об открытии представительства Евросоюза, полномасштабного во всех странах ЦА.

«Мы планируем открыть наше представительство в Туркменистане на будущий год. Это совершенно очевидная положительная реакция на запросы из стран региона. Она заключается в том, чтобы Евросоюз активно участвовал в реформировании этих стран», — заключила глава европейской демократии.