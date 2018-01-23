Следователь-фокусник из Аламудунского РОВД: один прием — и обычный таксист превращается в наркобарона

Почти цирковой трюк исполнили следователи Аламудунского РОВД, в одну секунду превратив обычного таксиста в «героинового барона».

В итоге мужчине грозит не менее 15 лет лишения свободы, а его семья и мама—инвалид в отчаянии... У матери остался единственный шанс — обратиться за справедливостью к президенту Сооронбаю Жээнбекову. Услышит ли он ее?

В пресс-конференции приняли участие:

Разыкан Осмонкулова — мать подсудимого,

Канат Хасанов — адвокат.