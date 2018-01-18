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Новый перинатальный центр: строительство без правил

Новый перинатальный центр: строительство без правил, или Как выиграть тендер, не имея лицензии

Новый перинатальный центр, строительство которого только началось, уже становится опасным объектом. Почему?

По официальным данным Генпрокуратуры и результатам проверки депутатской комиссии ЖК КР, выигравшая тендер компания имеет ряд грубых несоответствий условиям тендера, принятым на международном уровне. В чем суть нарушений условий тендера? И почему необходимо пересмотреть его итоги?

В пресс-конференции принимали участие:

Вячеслав Стрижеусов – гендиректор компании ФТсОО «АЙАЛ Строй»,

Самаган Абдыканов – заместитель гендиректора ФТсОО «АЙАЛ Строй»,

Амир Шагивалиев – юрист ФТсОО «АЙАЛ Строй».
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