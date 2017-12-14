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Госзакупка лекарственных средств: не можешь сам — передай другому

Почему в новую редакцию Закона «О госзакупках» необходимо внести такую норму, как закупка лекарственных средств через международные организации?

Почему такой нестандартный для нашей страны, но имеющий место в мировой практике способ легко справится с местной коррупционной удавкой?

Свои аргументированные доводы на пресс-конференции представят:

Айбар Султангазиев — Ассоциация «Партнерская сеть»,

Илим Сыдыков — независимый эксперт по закупкам,

Екатерина Новикова — специалист по адвокации Ассоциации «Партнерская сеть»,

Дильбара Аманбаева — юрист Ассоциации «Партнерская сеть».
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