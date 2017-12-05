Почему Кыргызстан не ратифицировал Конвенцию о правах лиц с инвалидностью

6 лет на размышление: почему Кыргызстан до сих пор не ратифицировал Конвенцию о правах лиц с инвалидностью
В 2011 году Кыргызстан подписал один из важных международных документов — Конвенцию о правах лиц с инвалидностью. С тех пор прошло 6 лет, но принятая государством Конвенция так и осталась нератифицированной. Почему?
В пресс-конференции приняли участие:
Толкунбек Исаков — председатель ОФ «Оказание юридической помощи инвалидам»,
Гульмира Казакунова — председатель ОО «Равенство»,
представители других гражданских объединений.