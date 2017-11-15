Мировое признание: Кыргызстан стал одной из лучших стран в решении проблем продовольственной безопасности и улучшения питания населения
Кыргызстан на Глобальной конференции международного формата назван лучшей страной в решении вопросов продовольственной безопасности и улучшения питания населения.
Причем представленные кыргызской делегацией и высоко оцененные мировым сообществом (более 60 стран мира) итоги работы касаются принятых законодательных решений и развития соответствующих национальных программ.
Более подробно об основных достижениях на пресс-конференции расскажут:
Осмонбек Артыкбаев — депутат ЖК КР,
Юкие Мокуо — глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в КР,
Эркинбек Чодуев — заместитель министра сельского хозяйства,пищевой промышленности и мелиорации КР,
Гульмира Кожобергенова — Гражданский альянс за улучшение питания и продовольственную безопасность.