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Кыргызстан стал одной из лучших стран в ...

Мировое признание: Кыргызстан стал одной из лучших стран в решении проблем продовольственной безопасности и улучшения питания населения

Кыргызстан на Глобальной конференции международного формата назван лучшей страной в решении вопросов продовольственной безопасности и улучшения питания населения.

Причем представленные кыргызской делегацией и высоко оцененные мировым сообществом (более 60 стран мира) итоги работы касаются принятых законодательных решений и развития соответствующих национальных программ.

Более подробно об основных достижениях на пресс-конференции расскажут:

Осмонбек Артыкбаев — депутат ЖК КР,

Юкие Мокуо — глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в КР,

Эркинбек Чодуев — заместитель министра сельского хозяйства,пищевой промышленности и мелиорации КР,

Гульмира Кожобергенова — Гражданский альянс за улучшение питания и продовольственную безопасность.
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