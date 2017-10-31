Мясной павильон на Ошском (часть вторая). Иное мнение — иные факты до... полного опровержения
Несколько уголовных дел и ряд гражданских — таков юридический набор, связанный с мошенничеством и хищением экс-руководства мясного павильона на Ошском рынке.
Что происходит на самом деле? Почему вокруг одного объекта сложился такой юридический калейдоскоп?
Существуют ли документально подтвержденные факты, которые разъяснят картину?
Да, существуют. И именно они будут представлены журналистам на пресс-конференции.
В пресс-конференции принимают участие:
Жаныбек Качыбеков — руководитель ОсОО «Фирма AKIF»,
Сергей Фищенко — учредитель,
Диас Мамбеталиев — адвокат,
Назик Бектурганова — юрист,
Башир Заидов — адвокат.