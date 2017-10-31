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Мясной павильон на Ошском (часть вторая)

Мясной павильон на Ошском (часть вторая). Иное мнение — иные факты до... полного опровержения

Несколько уголовных дел и ряд гражданских — таков юридический набор, связанный с мошенничеством и хищением экс-руководства мясного павильона на Ошском рынке.

Что происходит на самом деле? Почему вокруг одного объекта сложился такой юридический калейдоскоп?

Существуют ли документально подтвержденные факты, которые разъяснят картину?

Да, существуют. И именно они будут представлены журналистам на пресс-конференции.

В пресс-конференции принимают участие:

Жаныбек Качыбеков — руководитель ОсОО «Фирма AKIF»,

Сергей Фищенко — учредитель,

Диас Мамбеталиев — адвокат,

Назик Бектурганова — юрист,

Башир Заидов — адвокат.
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