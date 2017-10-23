Время проведения: 13 октября, 13:00
ОО «Наш вклад» — в предстоящие выборы: карусель больше не сработает! (презентация остроумного решения вечной проблемы)
Известные юристы еще раз прокомментирует часто используемые способы фальсификации выборов и проинформируют о новых технологиях защиты.
Но самое главное — это презентация простого и надежного технического решения, которое документально зафиксирует любую попытку «карусели».
В пресс-конференции принимают участие:
Канатбек Азиз, Таалайгуль Токтакунова — ОО «Наш вклад».