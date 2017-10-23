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ОО «Наш вклад» — в предстоящие выборы: карусель больше не сработает!

Время проведения: 13 октября, 13:00

ОО «Наш вклад» — в предстоящие выборы: карусель больше не сработает! (презентация остроумного решения вечной проблемы)
Известные юристы еще раз прокомментирует часто используемые способы фальсификации выборов и проинформируют о новых технологиях защиты.

Но самое главное — это презентация простого и надежного технического решения, которое документально зафиксирует любую попытку «карусели».

В пресс-конференции принимают участие:

Канатбек Азиз, Таалайгуль Токтакунова — ОО «Наш вклад».
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