Время проведения: 13 октября, 13:00

ОО «Наш вклад» — в предстоящие выборы: карусель больше не сработает! (презентация остроумного решения вечной проблемы)

Известные юристы еще раз прокомментирует часто используемые способы фальсификации выборов и проинформируют о новых технологиях защиты.

Но самое главное — это презентация простого и надежного технического решения, которое документально зафиксирует любую попытку «карусели».

В пресс-конференции принимают участие:

Канатбек Азиз, Таалайгуль Токтакунова — ОО «Наш вклад».