Ахматбек Келдибеков vs ЦИК: первый конфликт и принципиальные юридические расхождения
Ахматбек Келдибеков не получил регистрацию в ЦИК как кандидат на пост президента КР.
Мотивировку отказа, выдвинутую в ЦИК, А. Келдибеков и его сторонники считают юридически необоснованной и неправомочной.
В чем принципиальное юридическое расхождение? Как А. Келдибеков намерен защищать свои права?
В пресс-конференции принимают участие:
Ахматбек Келдибеков — экс-спикер ЖК КР, кандидат в президенты КР,
Жаныбек Бекназаров — уполномоченный представитель кандидата,
Сергей Слесарев — адвокат,
Курманбек Осмонов — общественный адвокат кандидата,
Медер Сатыев — экс-судья городского суда г.Бишкека,
Мамбетжунус Абылов — экс-председатель ЦИК.