Ахматбек Келдибеков vs ЦИК: первый конфликт и принципиальные юридические расхождения

Ахматбек Келдибеков не получил регистрацию в ЦИК как кандидат на пост президента КР.

Мотивировку отказа, выдвинутую в ЦИК, А. Келдибеков и его сторонники считают юридически необоснованной и неправомочной.

В чем принципиальное юридическое расхождение? Как А. Келдибеков намерен защищать свои права?

В пресс-конференции принимают участие:

Ахматбек Келдибеков — экс-спикер ЖК КР, кандидат в президенты КР,

Жаныбек Бекназаров — уполномоченный представитель кандидата,

Сергей Слесарев — адвокат,

Курманбек Осмонов — общественный адвокат кандидата,

Медер Сатыев — экс-судья городского суда г.Бишкека,

Мамбетжунус Абылов — экс-председатель ЦИК.