Интеллектуальная сотня: что стало движущей силой объединения 100 самых уважаемых и известных в стране кыргызстанцев?



Лучшие люди страны - известные ученые, авторитетные общественные деятели, представители науки и культуры – вошли в состав нового общественного объединения.



Какова миссия этого движения и каков фронт предстоящих работ?



В пресс-конференции принимают участие:



Капырбек Алымкулов



Накен Касиев



Ишенгуль Болджурова



Турсунбек Чынгышев



Курманбек Осмонов



Кенешбек Карачалов



Александр Костюк



Радбек Ешмамбетов