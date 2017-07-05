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Возвращаясь к самому резонансному делу-2017

Возвращаясь к самому резонансному делу-2017: только пересмотр дела о трагедии с двухлетним Ибрагимом восстановит объективность

Группа адвокатов, изначально представляющая интересы обвиняемой стороны по делу о жестоком обращении и изнасиловании двухлетнего Ибрагима Тюлебекова, настаивает на пересмотре дела и изменении вынесенной меры наказания: пожизненный срок дяде ребенка Жаныбеку Тюлебекову и 15 лет отбывания в женской колонии его супруге Айзаде Аккозовой.

На чем основано это требование? Какие значимые моменты были упущены в ходе следствия и суде первой инстанции? Почему необходима повторная экспертиза, которая может кардинально изменить сложившуюся картину? Следует ли считать психологическим давлением на суд горячую реакцию общества на трагедию?

В пресс-конференции принимают участие:

Злухарнаин Тюлебеков — опекун детей обвиняемых,

Бактыбек Асамудинов  адвокат,

Байыш Кадыралиев — адвокат.
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