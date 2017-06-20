05:51
+33
USD 69.14
EUR 79.00
RUB 1.17
Видео

О выдвижении Омурбека Текебаева на пост президента страны

Лидер партии «Ата Мекен» баллотируется на пост президента Кыргызстана. Заявление от депутата О.Текебаева и документы его уполномоченного представителя Алмазбека Жолдошбаева приняты рабочей группой Центризбиркома КР.

На пресс-конференции депутаты ЖК КР от фракции «Ата Мекен», члены политсовета партии прокомментируют решение о выдвижении Омурбека Текебаева на пост президента страны.

В пресс-конференции принимают участие:

Аида Салянова — депутат ЖК КР от фракции «Ата Мекен»,

Алмамбет Шыкмаматов — депутат ЖК КР от фракции «Ата Мекен»,

Асия Сасыкбаева — член политсовета партии «Ата Мекен»,

Канатбек Азиз — юрист.
Ссылка:
просмотров: 125
Версия для печати
Популярные новости
Прямой вопрос премьер-министру Прямой вопрос премьер-министру
Бизнес
Знаменитые автоцентры G-Energy Service&nbsp;&mdash; теперь и&nbsp;в&nbsp;Кыргызстане Знаменитые автоцентры G-Energy Service — теперь и в Кыргызстане
MegaCom поздравил победителей конкурса &laquo;Элдик смартфон&raquo; MegaCom поздравил победителей конкурса «Элдик смартфон»
В&nbsp;Бишкеке состоится народный курултай В Бишкеке состоится народный курултай
Мобильный оператор О! &mdash;&nbsp;надежный проводник в&nbsp;мир Интернета и&nbsp;ТВ Мобильный оператор О! — надежный проводник в мир Интернета и ТВ