Выборы президента-2017: о рассматриваемом законопроекте, который станет «железным занавесом» перед открытостью и прозрачностью выборного процесса (возможные риски и негативные последствия)

Депутаты Жогорку Кенеша КР рассматривают предлагаемые изменения в избирательное законодательство КР.

Некоторые из этих инициатив, по мнению участников пресс-конференции, несут негативное воздействие на избирательный процесс в целом и могут поставить под сомнение честность и прозрачность проведения выборов президента КР в 2017 году.

Эксперты представят информацию и расскажут о рисках, связанных с внесением изменений в законодательство о выборах президента и депутатов ЖК КР.

В пресс-конференции примут участие:

Динара Ошурахунова — координатор консорциума «За честные выборы»,

Бектур Осмонбаев — координатор проекта ОФ «ПК «Адилет»,

Нуржан Мусаева — юрист ОФ «Центр медиа развития»,

Азамат Адилов — президент ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество»,

Айнура Осмоналиева — замдиректора ОФ «ПК «Адилет»,

Наргиза Нанакеева — директор проекта Politmer.