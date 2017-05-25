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Выборы президента-2017

Выборы президента-2017: о рассматриваемом законопроекте, который станет «железным занавесом» перед открытостью и прозрачностью выборного процесса (возможные риски и негативные последствия)

Депутаты Жогорку Кенеша КР рассматривают предлагаемые изменения в избирательное законодательство КР.

Некоторые из этих инициатив, по мнению участников пресс-конференции, несут негативное воздействие на избирательный процесс в целом и могут поставить под сомнение честность и прозрачность проведения выборов президента КР в 2017 году.

Эксперты представят информацию и расскажут о рисках, связанных с внесением изменений в законодательство о выборах президента и депутатов ЖК КР.

В пресс-конференции примут участие:

Динара Ошурахунова — координатор консорциума «За честные выборы»,

Бектур Осмонбаев — координатор проекта ОФ «ПК «Адилет»,

Нуржан Мусаева — юрист ОФ «Центр медиа развития»,

Азамат Адилов — президент ОО «Коалиция за демократию и гражданское общество»,

Айнура Осмоналиева — замдиректора ОФ «ПК «Адилет»,

Наргиза Нанакеева — директор проекта Politmer.
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