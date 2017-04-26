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Эдиль Байсалов о турецком бизнесе Алмазбека Атамбаева

Эдиль Байсалов озвучит данные, касающиеся президентского отчета о его финансовом состоянии, вызвавшем широкий общественный резонанс.

В пресс-конференции принимает участие

Эдиль Байсалов.
Ссылка: https://24.kg/video/50559/
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