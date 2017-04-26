Eng
Архив
Наши услуги
Eng
Архив
Наши услуги
26 апреля.
среда
26 апр.
ср.
Бишкекское время
Время
17:47
+24
Бишкек
+24
Талас
+15
Джалал-Абад
+15
Ош
+21
Чолпон-Ата
+12
Нарын
+11
Баткен
+6
USD
67.14
EUR
73.13
RUB
1.20
USD
67.14
EUR
73.13
RUB
1.20
KZT
0.22
UZS
0.02
Рубрикатор
Поиск по сайту
Найти
Рубрикатор
Власть
Общество
Экономика
Происшествия
Агент 024
Спорт
Техноблог
English
Бизнес
Видео
14:00, 26 апреля 2017, Бишкек - ИА «24.kg»
Эдиль Байсалов о турецком бизнесе Алмазбека Атамбаева
14:00, 26 апреля 2017, Бишкек - ИА «24.kg»
Эдиль Байсалов озвучит данные, касающиеся президентского отчета о его финансовом состоянии, вызвавшем широкий общественный резонанс.
В пресс-конференции принимает участие
Эдиль Байсалов.
Ссылка:
https://24.kg/video/50559/
просмотров: 67
Версия для печати
новостная рассылка
Самое важное за неделю
Подписаться
Стоимость акций Центерры на бирже в Торонто (TSX)
на 26.04.2017
USD 5,24
Золотой резерв КР
Стоимость акций КР в "Центерре"
$405 198 245
Популярные новости
Cудебно-медицинская экспертиза скоро окажется вне системы здравоохранения.
Азиза Абдирасулова о государственной тайне,
Дело оппозиционеров
Бизнес
Начало работы Центра обработки данных запланировано на 2017 год
Запуск пилотного проекта «Безопасный город» ожидается летом 2017 года
Игорь Шестаков: У антипиара есть и другая сторона
Станьте участником конкурса в честь дня рождения MegaCom