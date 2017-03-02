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Дело Карганбека Самакова: не подливайте масла в огонь!

Завершается рассмотрение дела Карганбека Самакова, обвиняемого по ставшей популярной в нашей стране статье 303 «Коррупция».

На протяжении года состоялось не менее 50 судебных заседаний. Но ни разу, по мнению сторонников К.Самакова, обвинение не предъявило ни одного убедительного доказательства. При этом всплыла масса всевозможных фальсификаций.

Возможно ли такое? На чем в таком случае построено дело? Остаются ли еще шансы на объективность? Не станет ли дело К.Самакова полным разочарованием в правосудии для команды его молодых сторонников?

В пресс-конференции принимают участие:

Нурдин Дуйшенбеков — юрист (общественный защитник),

Радик Шабданов, Автандил Аскербеков, Медер Абдылдаев — участники судебных процессов.
Ссылка: https://24.kg/video/46400/
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