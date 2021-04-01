Выборы в БГК: столице остро не хватает силы и энергии молодых

В преддверии выборов авторитетные деятели науки Кыргызстана выступят с оценкой последних общественно-политических событий, причем рассмотрят их в причинно-следственной цепочке с соответствующими выводами.

Не останутся без внимания октябрьские события и так называемый «черный» июль-2020.

В пресс-конференции принимают участие:

Аскар Айтматов — дипломат, государственный деятель,

Венера Табалдиева — д.ю.н., профессор КРСУ,

Памира Кадырбекова — д.ф.н., профессор КНУ,

Нургуль Сальпиева — к.ю.н., доцент, зампредседателя Ассоциации «Юристы Кыргызстана»,

Жыргал Исмаилова — к.ф.н., и. о. доцента КАИ,

Закия Насирдинова — Общественный Совет безопасности,

Мария Мухарова — преподаватель КРСУ,

Гулзат Алиева — д.ф.н., профессор.

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Оплачено из избирательного фонда партии «Наш народ» УП по финансовым вопросам Кенесариевой Т. А.