Футбольный клуб «Абдыш-Ата» плюс академия PSG: о будущем кыргызского футбола

Футбольный клуб «Абдыш-Ата» плюс академия Paris Saint Germain: о будущем звездного кыргызского футбола
Футбольный клуб «Абдыш-Ата» приступил к реализации одной из своих амбициозных целей — воспитанию плеяды кыргызских футболистов международного класса.
На футбольном поле «Абдыш-Аты» специалисты всемирно известной футбольной академии Paris Saint Germain провели первые тренировки для юных спортсменов и мастер-классы для тренерского состава.
Подробно о сотрудничестве на пресс-конфренции расскажут:
Нихат Огурду — гендиректор филиалов Paris Saint Germain в Турции, президент академии Global,
Хамза Гезмиш — технический директор филиалов Paris Saint Germain в Турции,
Хуршит Лутфуллаев — генменеджер ФК «Абдыш-Ата»,
Умут Калыбекова − переводчики.