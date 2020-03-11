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Как предотвратить очередной митинг: просто надо решить проблему 600 бишкекчан

Как предотвратить очередной митинг: просто мэрии и «Энерготехсервису» надо немного поработать и решить проблему 600 бишкекчан

Митинги — не самое лучшее решение проблемы, тем более когда это обычный рабочий вопрос, легко разрешимый на уровне городских властей и муниципальных служб. Но у нас пока так не получается.

Почему очередная бытовая проблема может перерасти в очередной накаленный митинг и головную боль властей?

В пресс-конференции принимают участие:

Данияр Усенов — директор по строительству «Аалам Строй»,
Бахтияр Айталиев — директор по административным вопросам «Аалам Строй»,
Нурлан Тыналиев — менеджер «Аалам Строй»,
Азамат Усубалиев — главный бухгалтер «Аалам Строй».
Ссылка: https://24.kg/video/146205/
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