В Караколе чиновники закрывают знаменитую спортивную школу олимпийского резерва. Премьер-министр в курсе?

Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта при правительстве приняло решение ликвидировать знаменитую областную детскую спортивную школу олимпийского резерва в Караколе.

Тренерско-преподавательский состав в течение двух лет в судебных органах ведет отчаянную борьбу за сохранение уникальной спортивной школы, чьи выпускники прославили Кыргызстан на многих мировых спортивных аренах.

Под каким предлогом чиновники закрывают школу и кому приглянулись более 40 соток земли, на которых пока расположены спортплощадки?

В пресс-конференции принимают участие:

Болотбек Тыналиев – председатель профкома Иссык-Кульской областной СДЮШОР,

Узакбек Мамытов – методист СДЮШОР,

Женишкуль Кыштотобаева – завуч СДЮШОР,

Джолочу Сейкембаев – старший тренер по боксу.