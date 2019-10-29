Суд по модернизации ТЭЦ: полный развал уголовного дела
Адвокаты разъяснят общественности полную несостоятельность гособвинения с точки зрения права и фактических обстоятельств.
Они также представят финансово-экономические расчеты, подтверждающие подложность строительно-технической экспертизы по уголовному делу.
Кроме того, укажут наличие состава преступления в действиях и бездействиях лиц, причастных к фальсификации обвинения, — все, что демонстрирует не только полный развал уголовного дела, но и схему стандартной модели политических преследований, которая в конечном счете подрывает основы конституционного строя.
В пресс-конференции принимают участие:
Нурбек Токтакунов, Замир Жоошев, Бакыт Жумашев, Марат Эшперов — адвокаты.