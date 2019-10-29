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Суд по модернизации ТЭЦ: полный развал уголовного дела

Суд по модернизации ТЭЦ: полный развал уголовного дела

Адвокаты разъяснят общественности полную несостоятельность гособвинения с точки зрения права и фактических обстоятельств.

Они также представят финансово-экономические расчеты, подтверждающие подложность строительно-технической экспертизы по уголовному делу.

Кроме того, укажут наличие состава преступления в действиях и бездействиях лиц, причастных к фальсификации обвинения, — все, что демонстрирует не только полный развал уголовного дела, но и схему стандартной модели политических преследований, которая в конечном счете подрывает основы конституционного строя.

В пресс-конференции принимают участие:

Нурбек Токтакунов, Замир Жоошев, Бакыт Жумашев, Марат Эшперов — адвокаты.
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