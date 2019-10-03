Поставка угля на ТЭЦ Бишкека: снова по ломаной кривой?

Состоявшийся 20 августа сего года тендер на поставку угля на ТЭЦ Бишкека снова вызвал неоднозначную реакцию и массу сомнений в объективности заключительного решения конкурсной комиссии.

С чем это связано? Почему решение конкурсной комиссии может быть и, скорее всего, будет оспорено?

Союз предпринимателей КР имеет свою особую точку зрения, которую на пресс-конференции изложат:

Эрлан Ерешеев — исполнительный директор Союза предпринимателей КР;

Уланбек Абакиров — председатель комитета по инвестициям СП КР.