Золотодобывающий Ак-Тюз: обанкротить — значит захватить? Какая знакомая группа товарищей упорно занимается рейдерством старейшего предприятия?

Золотодобывающее предприятие в Ак-Тюзе работает в Кыргызстане с 1998 года как один из филиалов израильской компании «Голден энд Сильвер». В 2008-м предприятие оказалось в «плену» интересов Максима Бакиева, из которого, по сути, так и не вырвалось.

Что происходит сейчас, почему рабочий коллектив считает, что Константин Милошенко, Вадим Сибиряков и Тимур Пазылов скоро оставят их без работы?

В пресс-конференции принимают участие:

Эсенжан Мусурманкулов — директор кыргызского филиала «Голден энд Сильвер»;

Мурат Керималиев — рабочий.