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Национальная академия наук: родственные связи крепнут, наука и ученые чахнут

Безнаказанное самоуправство (целый список грубых нарушений административного управления) президента НАН КР сводит к нулю научно-исследовательские изыскания, создает в коллективе атмосферу бесконечной борьбы за собственные трудовые права, заявляет профсоюз НАН КР.

Также подчеркивается, что аппарат правительства, премьер-министр, другие ответственные чиновники не случайно так бережно и трепетно относятся к президенту НАН КР, игнорируя обращения коллектива. Это связано с тем, что его родственные на самом высшем уровне узы сейчас намного крепче научных интересов. Так ли это на самом деле?

В пресс-конференции принимают участие:

Иван Брякин — профессор,
Роза Конурбаева — доцент,
Абдымомун Насыров — научный сотрудник,
Талант Боронбаев — научный сотрудник,
Ахмат Медетов — доцент,
Умар Жаныкулов — ученый секретарь,
Темирлан Торомырзаев — научный сотрудник.
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