Коррупция под прицелом... политики?
Что оказывает влияние на результативность борьбы с коррупцией в Кыргызстане? Отчего зависят ее резонансность и пиковые достижения? Как общество оценивает и реагирует на самые яркие факты противодействия властей коррупции? Станет ли борьба с коррупцией наиболее эффективным политтехнологическим инструментом на предстоящих выборах-2020?
В дискуссии принимают участие:
Шерадил Бактыгулов — эксперт,
Марат Казакпаев — политолог,
Марс Сариев — политолог,
Кенешбек Алымбеков — профессор, д. т. н.,
Алмаз Акматалиев — ректор Академии госуправления КР,
Эдил Осмонбетов — эксперт,
Бакыт Бакетаев — эксперт,
Канат Мидин уулу — гражданский активист;
АзаматТемиркулов — политолог,
Азамат Сулайманов — политолог,
Алмаз Тажыбай — политолог,
Эльмира Иманалиева — эксперт.
Модератор — Игорь Шестаков.