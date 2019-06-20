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Коррупция под прицелом... политики?

Коррупция под прицелом... политики?

Что оказывает влияние на результативность борьбы с коррупцией в Кыргызстане? Отчего зависят ее резонансность и пиковые достижения? Как общество оценивает и реагирует на самые яркие факты противодействия властей коррупции? Станет ли борьба с коррупцией наиболее эффективным политтехнологическим инструментом на предстоящих выборах-2020?

В дискуссии принимают участие:

Шерадил Бактыгулов — эксперт,
Марат Казакпаев — политолог,
Марс Сариев — политолог,
Кенешбек Алымбеков — профессор, д. т. н.,
Алмаз Акматалиев — ректор Академии госуправления КР,
Эдил Осмонбетов — эксперт,
Бакыт Бакетаев — эксперт,
Канат Мидин уулу — гражданский активист;
АзаматТемиркулов — политолог,
Азамат Сулайманов — политолог,
Алмаз Тажыбай — политолог,
Эльмира Иманалиева — эксперт.

Модератор — Игорь Шестаков.
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