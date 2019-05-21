Премьер, не развлекайте народ «страшилками», займитесь делом

Премьер, не развлекайте народ урановыми, Батукаевскими, КТ Мобайловскими «страшилками», займитесь делом

В ОО «Апрель баатырлар биримдиги» обеспокоены постоянно «подогреваемой» скандалами общественно-политической обстановкой в стране и считают, что это своеобразное прикрытие бездействия кабинета правительства и ЖК КР.

В пресс-конференции принимают участие:

Замирбек Алиев — председатель ОО «Апрель баатырлар биримдиги»;

Толонбек Керимкулов — координатор по Чуйской области;

Кыргызбек Жумаканов, Бакыт Тургунбаев — члены ОО «Апрель баатырлар биримдиги».