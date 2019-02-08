А король-то голый: о нелегитимности деятельности председателя Федерации профсоюзов КР Мирбека Асанакунова

Суд установил нелегитимность избрания Мирбека Асанакунова на пост председателя Федерации профсоюзов КР. Но это всего лишь часть грубейшего несоблюдения трудового законодательства, есть и более серьезные обвинения в нарушении финансово-хозяйственной деятельности системы.

В пресс-конференции принимают участие:

Канат Осмонов — член Совета Федерации профсоюзов КР;

Бекназар Айталиев — член профсоюза ОсОО «Темир».