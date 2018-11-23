Нургуль Усенова вынуждена просить президента поддержать ее в неравной схватке

Депутат айыльного кенеша Нургуль Усенова: Господин президент, без вашей помощи мне не одолеть коррупционеров Фрунзенского аймака Сокулукского района

Депутат Фрунзенского айыльного кенеша сумела доказать, обращаясь в госорганы, что бывшее здание детского сада в селе Комсомольском Сокулукского района является государственной собственностью и не подлежит нецелевому использованию. Кроме того, госплемзавод и учебно-опытное хозяйство Кыргызской аграрной академии также уличены в противозаконной сдаче в субаренду земель сельхозназначения площадью 446 гектаров .

Но это никак не отразилось на деятельности слаженной коррупционной цепочки, которая продолжает получать незаконную прибыль не без участия семьи Илмияновых.

Депутат айыльного кенеша Нургуль Усенова вынуждена просить президента страны поддержать ее в неравной схватке с коррупционерами.

В пресс-конференции принимает участие

Нургуль Усенова – депутат Фрунзенского айыльного кенеша Сокулукского района.