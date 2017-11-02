Стало известно, что до конца 2017 года китайская корпорация представит новый безрамочный OnePlus 5T. Об этом написало интернет-издание Life.

Как отмечает издание, судя по слитым в Интернет характеристикам и рендерам, 5T может оказаться самым сбалансированным устройством в своей нише.

У него будет узнаваемый оригинальный внешний вид: спокойный корпус без боковых рамок и с небольшими вертикальными отступлениями. Ничем не хуже трендовых Galaxy S8 и LG G6. C iPhone X сравнивать вообще не стоит: там есть верхний вырез, тут — нет.

Экран 5T тоже адаптирован к духу времени: диагональ — шесть дюймов, соотношение сторон — 18:9. Правда, разрешение останется относительно скромным — 2160×1080 точек.

OnePlus оборудовала новый флагман элитными камерами от Sony: предполагается, что у 16-мегапиксельной фронталки появится портретный режим, как в iPhone 8/iPhone X. Основной модуль тоже в порядке — двойной (16+20 мегапикселей).

И еще одна важная деталь — цена. Известно, что на старте за 5T попросят всего $550.

Здесь сказалась новая политика OnePlus: если изначально (2014 год) стартап ориентировался на массовость и продавал топовые девайсы практически без наценки, то сейчас накрутка есть, но задачи реализовать какое-то космическое количество смартфонов нет. Основная цель китайцев — получить прибыль.

Конечно, если отталкиваться только от характеристик, может показаться, что в OnePlus 5T нет ничего особенного — это обычный смартфон с большим экраном, прокачанным «железом» (Snapdragon 835/8 Гбайт оперативки), неплохой камерой и вменяемой ценой. Но поклонники бренда отмечают, что в теории 5T должен стать флагманом без компромиссов.

Сканер отпечатка пальца — в правильном удобном месте, а не как в Galaxy S8. Скорее всего, датчик разместят на задней панели либо под экраном.

Время работы — один световой день, а не как в LG G6, где батарея разряжается от дуновения ветра.

Оболочка — стандартный чистый Android. Тут два преимущества: оптимизированное энергопотребление и никаких подтормаживаний. Уже ясно, что OnePlus 5T будет одним из самых быстрых гаджетов на рынке.

Связь с сообществом — OnePlus не игнорирует запросы пользователей, а быстро реагирует на претензии. Кроме того, китайцы договорились с сервисными центрами по всему миру и дают универсальную гарантию — нехарактерно для смартфонов из Поднебесной.

К минусам OnePlus 5T стоит отнести вероятное игнорирование водозащиты и беспроводной зарядки, но эти опции пока нельзя назвать ключевыми: мало кто регулярно топит телефоны или заряжает их исключительно по стандарту Qi.

Гораздо опаснее другое: компания вполне может не справиться со спросом, и тогда OnePlus 5T в первые месяцы будет таким же дефицитом, как iPhone X.