Представлен Nokia 2: бюджетный смартфон с огромной батареей

HMD Global — компания, основанная выходцами из Nokia при поддержке Foxconn и выпускающая теперь смартфоны под легендарным брендом, — представила очередную новинку. Nokia 2 — это очень доступный бюджетник на «чистом» Android и с батареей, емкости которой позавидуют многие флагманы, сообщило издание vesti.ru.

Внешне новинка не уступает представленному ранее в этом году Nokia 3: у смартфона тоже алюминиевая рама и задняя крышка из поликарбоната. Но главный козырь — это батарея емкостью 4100 мА*ч.

В Nokia говорят, что она позволит использовать смартфон без подзарядки два дня подряд при пяти часах активного использования ежедневно. И, учитывая слабый процессор и экран скромного разрешения, этому обещанию не так уж трудно поверить.