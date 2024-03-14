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Техноблог

Палата представителей США поддержала законопроект о запрете TikTok

Палата представителей Конгресса США в среду одобрила законопроект, который может привести к запрету приложения для создания и просмотра коротких видео TikTok на американской территории. Об этом со ссылкой на CNN сообщает «Интерфакс».

Документ поддержали 352 конгрессмена, 65 выступили против, 1 воздержался.

Теперь законопроект направят на голосование в Сенат. В случае если он его примет, президент США Джо Байден подпишет соответствующий закон.

Документ предусматривает, что китайская компания ByteDance, которая владеет TikTok, должна от него отказаться, в противном случае платформу могут запретить в США. По данным CNN, в случае вступления закона в силу у TikTok будет около пяти месяцев на то, чтобы дистанцироваться от ByteDance.

Напомним, в конце августа прошлого года Минкультуры направило просьбу о блокировке TikTok в Минцифры. Данное решение вызвало широкий резонанс как в обществе, так и в экспертной среде. Распространилось мнение о том, что запрет популярной социальной сети усугубит проблемы малого и среднего бизнеса, нанесет урон свободе слова и демократии в Кыргызстане, снизит возможности самовыражения среди молодежи. В декабре 2023-го председатель Службы регулирования и надзора отрасли связи Алтынбек Токторбаев сообщил, чтобы заблокировать TikTok, ведомству нужно решение суда. Если оно будет, то техническая возможность заблокировать есть.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/288961/
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