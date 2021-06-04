В Twitter появились платные функции

Команда платформы микроблогов Twitter объявила о запуске платной подписки Twitter Blue, слухи о подготовке которой ходили давно. Об этом сообщил портал iXBT.com.
Платная подписка Twitter Blue стала доступной для пользователей в Канаде и Австралии. Она стоит 3,49 канадских доллара ($2,88) и 4,49 австралийских доллара ($3,44) в месяц.
- Отмена твита. Если вы заметили ошибку или передумали, но уже нажали кнопку «отправить», у вас есть 30 секунд, чтобы отменить публикацию.
- Режим чтения. Убрав разметку пользовательского интерфейса упрощается отслеживание длинных цепочек твитов.
- Папки закладок. Можно организовать сохранение твитов по папкам.
- Другие льготы — настраиваемый значок приложения, «веселенькие» цветовые темы и специальная поддержка клиентов по подписке.