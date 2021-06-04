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Техноблог

В Twitter появились платные функции

Команда платформы микроблогов Twitter объявила о запуске платной подписки Twitter Blue, слухи о подготовке которой ходили давно. Об этом сообщил портал iXBT.com.

Платная подписка Twitter Blue стала доступной для пользователей в Канаде и Австралии. Она стоит 3,49 канадских доллара ($2,88) и 4,49 австралийских доллара ($3,44) в месяц.

Пользователи Twitter Blue получили доступ к таким функциям:

  • Отмена твита. Если вы заметили ошибку или передумали, но уже нажали кнопку «отправить», у вас есть 30 секунд, чтобы отменить публикацию.
  • Режим чтения. Убрав разметку пользовательского интерфейса упрощается отслеживание длинных цепочек твитов.
  • Папки закладок. Можно организовать сохранение твитов по папкам.
  • Другие льготы — настраиваемый значок приложения, «веселенькие» цветовые темы и специальная поддержка клиентов по подписке.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/196387/
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