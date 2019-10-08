Китай строит магнитную трассу, по которой поезд сможет разогнаться до 1000 км/ч

В центральном Китае начали прокладку сверхскоростной железной дороги, на которой поезда смогут развивать скорость самолета — до
Пилотную трассу длиной
Первые испытания состава на магнитной подушке (маглева) проведут на минимальной скорости —
Сейчас мировой рекорд по скорости маглева принадлежит Японии, где такой поезд разогнали на экспериментальном участке до 603 километров в час.
КНР обдумывает строительство линий для магнитопланов между дельтами рек Янцзы и Чжуцзян, где, как ожидается, будет высокий спрос на скоростные междугородние поездки, отмечает National Geographic.
Считается, что деловые путешественники могут предпочесть магнитопланы самолетам. В Китае действует 30-километровая линия на магнитной подушке из аэропорта Пудун до Шанхая.
КНР является мировым лидером в области скоростного железнодорожного сообщения. Страна охвачена сетью железных дорог, скорость поездов на которых составляет