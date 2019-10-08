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Китай строит магнитную трассу, по которой поезд сможет разогнаться до 1000 км/ч

Фото © Reuters. Первые испытания состава на магнитной подушке (маглева) проведут на минимальной скорости — 600 километров в час

В центральном Китае начали прокладку сверхскоростной железной дороги, на которой поезда смогут развивать скорость самолета — до 1 тысячи километров в час. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

Пилотную трассу длиной 200 километров должны открыть в 2020 году. Участок дороги внутри вакуумной трубы заложили в провинции Хубэй. Электромагниты внутри такой трубы будут охлаждать до состояния сверхпроходимости.

Первые испытания состава на магнитной подушке (маглева) проведут на минимальной скорости — 600 километров в час. Если технология окажется жизнеспособной, путь из Ухани в Гуанчжоу протяженностью 2 тысячи 200 километров можно будет преодолеть за два с небольшим часа.

Сейчас мировой рекорд по скорости маглева принадлежит Японии, где такой поезд разогнали на экспериментальном участке до 603 километров в час.

КНР обдумывает строительство линий для магнитопланов между дельтами рек Янцзы и Чжуцзян, где, как ожидается, будет высокий спрос на скоростные междугородние поездки, отмечает National Geographic.

Считается, что деловые путешественники могут предпочесть магнитопланы самолетам. В Китае действует 30-километровая линия на магнитной подушке из аэропорта Пудун до Шанхая.

КНР является мировым лидером в области скоростного железнодорожного сообщения. Страна охвачена сетью железных дорог, скорость поездов на которых составляет 350 километров в час. Средняя загрузка поездов достигает 82 процентов.
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