Валентина Шевченко проведет защиту титула 15 ноября на UFC 322

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе, кыргызстанка Валентина Шевченко проведет очередную защиту своего титула 15 ноября 2025 года на турнире UFC 322 в Нью-Йорке. Ее соперницей станет экс-чемпионка в минимальном весе Вэйли Чжан из Китая, которая ради этого поединка освободила свой титул и поднялась в более тяжелую категорию.

Валентина Шевченко проведет защиту титула 15 ноября на UFC 322

Событие состоится на арене Madison Square Garden и станет одним из главных боев вечера. В главном событии турнира бывший чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев встретится с действующим чемпионом в полусреднем весе Джеком Деллой Маддаленой.

Для Валентины Шевченко это будет восьмая защита титула в карьере. Последний раз она выходила в октагон в мае 2025 года на турнире UFC 315, победив Манон Фиоро единогласным решением судей.
